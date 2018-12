Dominic Thiem verlor nach Nadal-Absage Exhibition gegen Chatschanow

Dominic Thiem ist durch die kurzfristige Absage des nicht fitten Rafael Nadal in Abu Dhabi noch zu einem Exhibition-Einsatz gekommen. Der Niederösterreicher unterlag Karen Chatschanow am Samstag 3:6,6:4,3:10. Dem Russen war er beim Einladungs-Turnier "Mubadala World Tennis Championship" schon am Donnerstag unterlegen. Auch sein zweites Spiel gegen den Südkoreaner Chung Hyeon hatte Thiem verloren.

Nach den missglückten Auftritten in Abu Dhabi startet Thiem kommende Woche in Doha in die neue ATP-Saison. Dort schied am Samstag Dennis Novak in der ersten Qualifikationsrunde gegen den Litauer Ricardas Berankis in zwei Sätzen aus. Sebastian Ofner zog indes im indischen Pune in die zweite und letzte Quali-Runde ein.

Den Turniersieg in Abu Dhabi holte sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic. Der Serbe besiegte im Finale den Südafrikaner Kevin Anderson 4:6,7:5,7:5 und gewann zum vierten Mal nach 2011, 2012 und 2013 die Trophäe.

Quelle: APA