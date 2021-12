Dominic Thiem verschiebt Comeback erneut

Österreichs Tennisstar sagt seinen für Donnerstag geplanten Auftritt beim Exhibition-Event in Abu Dhabi ab.

Die Rückkehr von Dominic Thiem lässt weiter auf sich warten. Wie Österreichs Tennisstar am Dienstagabend auf seinen Sozialen Netzwerken bekanntgab, wird er nicht wie geplant am Donnerstag in Abu Dhabi antreten. "Ich fühle mich noch nicht bereit für einen Wettkampf auf höchstem Niveau", teilte Thiem mit.

Ob dies nun auch eine Auswirkung auf seinen weiteren Turnierplan hat, bleibt vorerst offen. Für Montagnachmittag kündigte Thiem ein Mediengespräch an. Ursprünglich hätte der 28-jährige Niederösterreicher nach dem Exhibition-Event Anfang Jänner den ATP Cup und danach die Australian Open gespielt.

"Es ist enttäuschend, aber ich muss meine Vorbereitung auf die kommende Saison fortsetzen. Ich hoffe bald zurück zu sein", sagt Thiem, der seit seiner Ende Juni erlittenen Handgelenksverletzung kein Match mehr bestritten hat.