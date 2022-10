Dominic Thiem verspricht "Show" in Wien

Österreichs Tennisstar steht derzeit für Dramatik pur. Auch im Halbfinale von Antwerpen lieferte Dominic Thiem einen Krimi, diesmal ohne Happy End. In der Stadthalle will er nun wieder jubeln.

Über die teils noch schwankenden Leistungen von Dominic Thiem lässt sich diskutieren, über die Art und Weise seiner Spiele nicht. Denn Österreichs Tennisstar steht mittlerweile für Dramatik pur. Das war in der jüngeren Vergangenheit zu beobachten und das hat die vergangene Woche in Antwerpen bewiesen. Bei der Generalprobe für das Heimturnier in der Wiener Stadthalle schrammte der 29-Jährige an seinem ersten Finaleinzug seit dem Comeback vorbei.

Zur Erinnerung: Im Achtelfinale kämpfte Thiem Francisco Cerúndolo 7:5 im dritten Satz ...