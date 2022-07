Dominic Thiem vor Auftakt in Kitzbühel: "Ich will nicht Favorit sein"

Der Tennisstar startet in einem brisanten Duell in sein Heimturnier, bei dem er schon "unvergessliche Momente" erlebte. So würde er freilich gerne die "Traumwoche" von 2019 wiederholen. Auch wenn er das so nicht sagt.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Dominic Thiem wird am Dienstagabend von Alexander Schewtschenko gefordert.