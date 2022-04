Dominic Thiem: Warum ist der Weg zurück so schwierig?

Die erneute Erstrunden-Niederlage von Dominic Thiem lässt viele Fragen bei seinem Comeback offen. Die Zeit drängt auf jeden Fall.

Mit verhaltenen Erfolgsaussichten und zurückhaltendem Optimismus will Österreichs Tennisass Dominic Thiem nach seiner Handgelenksverletzung den Weg zurück an die Spitze finden. Die 4:6- und 6:7-Niederlage gegen Benjamin Bonzi (FRA) beim 250.000-Dollar-Turnier von Estoril hat am Dienstag nur wenig zu Glücksgefühlen beigetragen. Der 28-jährige Niederösterreicher wartet damit weiter auf den ersten Sieg seit 12. Mai 2021. "Was ich jetzt brauche, sind viele Trainingssätze und dass ich mich von Anfang an an das Tempo gewöhne, von Anfang an hundert Prozent da bin ...