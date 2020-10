Dominic Thiem: Wien wird "der blanke Wahnsinn"

Für Österreichs Tennisstar wäre der Heimtriumph in der Stadthalle der wertvollste Titel nach den US Open. Die Titelverteidigung und der Weg ins Traumfinale gegen Novak Djokovic wird aber härter denn je.

Noch nie haben so viele Topspieler in Wien aufgeschlagen und noch nie werden so wenige Zuschauer beim Klassiker in der Stadthalle sein wie heuer. Diese skurrile Situation ist der Coronapandemie geschuldet. 2000 Fans täglich, je 1000 in der Day- und Nightsession, sind erlaubt. Umso mehr fiebern vor den TV-Geräten mit und dem Traumfinale Dominic Thiem gegen Novak Djokovic entgegen.

Allein der Weg dorthin wird allerdings schwieriger denn je. "Ich glaube, ich habe noch nie so ein stark besetztes ...