Dominic Thiem zieht im Eiltempo ins Achtelfinale der French Open ein

6:4,6:3,6:1 - klarer Sieg für Dominic Thiem nach 2:15 Stunden in der dritten Runde der French Open gegen den jungen Norweger Casper Ruud (25).

Für den 27-jährigen Weltranglistendritten ist es bereits sein 14. Achtelfinale bei einem Major-Turnier. Thiem trifft in der Runde der letzten 16 Spieler auf den Sieger der Partie Stan Wawrinka (SUI/16) gegen Hugo Gaston (FRA).

Thiem bewies in knappen Momenten erneut starke Nerven. So wandelte er im sehr umkämpften ersten Satz ein 1:3 in ein 5:3. Thiem hat mit dem Achtelfinaleinzug 189.000 Euro und 180 ATP-Zähler sicher. Gegen Wawrinka hat Thiem eine 1:3-Bilanz, gegen den unbekannten Außenseiter Gaston hat er bisher noch nie gespielt. Der 35-jährige Eidgenosse hat gegen Thiem zuletzt allerdings 2017 im Viertelfinale von Indian Wells gespielt (4:6,6:4,6:7/2).

Das Match im Liveticker zum Nachlesen:

Quelle: SN