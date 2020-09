Dominic Thiem zieht in die dritte Runde der French Open ein

Nach seinem souveränen Dreisatz-Sieg gegen Marin Cilic zum Auftakt der French Open in Paris schaffte Dominic Thiem am Mittwoch auch die zweite Hürde des Grand-Slam-Turniers. Er besiegte in der zweiten Runde den US-Amerikaner Jack Sock ohne Satzverlust.

Dominic Thiem hat die dritte Runde der mit 38,41 Mio. Euro dotierten French Open erreicht. Der US-Open-Sieger und Vorjahres-Finalist besiegte den US-Amerikaner Jack Sock nach 2:22 Stunden sicher mit 6:1,6:3,7:6(6). Der 27-jährige Niederösterreicher trifft nun am Freitag auf den Sieger des Duells zwischen dem Norweger Christian Ruud und dem US-Amerikaner Tommy Paul. Der zweite noch im Bewerb befindliche Österreicher, Jurij Rodionov, kämpfte indes gegen den Slowaken Norbert Gombos und verlor die Partie nach vier Sätzen. Der zwölffache Paris-Sieger und Titelverteidiger Rafael Nadal entledigte sich seiner Zweitrunden-Aufgabe rasch und feierte gegen Mackenzie McDonald (USA) ebenso einen glatten Sieg.

