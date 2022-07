Dominic Thiems erster ATP-Sieg seit 14 Monaten: "Fühlt sich an wie eine andere Welt"

Österreichs Tennisstar erkämpft sich in Båstad einen nervenaufreibenden 3:6, 6:1, 7:6(5)-Sieg gegen Emil Ruusuvuori. Nach der Achterbahnfahrt wartet im Achtelfinale am Donnerstag Roberto Bautista Agut - eine nun wieder machbare Hürde, wie es scheint.

Sollte es Dominic Thiem nach seiner Handgelenksverletzung noch einmal zurück in die Weltspitze schaffen, dann wird er sich zuerst an dieses Match in Båstad erinnern. Denn einen Satz lang und auch phasenweise in der Entscheidung sah es so aus, als tritt Österreichs Tennisstar bei seinem so zäh verlaufenden Comeback weiter auf der Stelle. Nach einer Achterbahnfahrt über 2:37 Stunden setzte sich Thiem zum Auftakt des Sandplatzturniers gegen Emil Ruusuvuori letztlich aber 3:6, 6:1, 7:6(5) durch - sein erster Sieg auf der ATP-Tour seit exakt 14 Monaten.

"Wenn ich daran zurückdenke, fühlt sich das wie eine andere Welt an. Ich habe diesen Sieg so sehr gebraucht und ich denke das hat man gesehen, als ich das Match zumachen wollte", sagte der ehemalige Weltranglistendritte. Nicht Thiem selbst, sondern ein Doppelfehler des Finnen beendete das Match, in dem der 28-Jährige ab Satz zwei seine bisher beste Leistung seit seiner Rückkehr Ende März zeigte und wieder vermehrt an den "alten Thiem" erinnerte. Dennoch wäre es nicht viel wert gewesen, hätte er im heuer zehnten Match die neunte Niederlage kassiert.

So aber steht der ersehnte "dreckige Sieg", den er am Freitag im Achtelfinale des Salzburg-Challengers gegen Facundo Bagnis noch verpasst hatte, zu Buche. Dabei schien die Partie gegen die Nummer 43 der Welt zunächst den zuletzt typischen Verlauf zu nehmen. Gute Ansätze machte sich Thiem mit unnötigen Eigenfehlern zunichte. Die erste Wende leitete er im dritten Game des zweiten Durchgangs ein, als er ein 0:40 wettmachte und in der Folge seinen Gegner - ungewohnt souverän - dominierte. Zudem war Thiem auch in den wichtigsten Situationen zur Stelle und nutze insgesamt drei von fünf Breakchancen.

Nicht seinem Schicksal ergeben

Mit dem Momentum auf seiner Seite schien alles angerichtet, als er aus dem Nichts im dritten Satz doch wieder ins Hintertreffen gelangte. Thiem schimpfte nun mit sich selbst. Es sollte ein gutes Zeichen sein, denn anders als bei der in Roland Garros gipfelnden Niederlagenserie wollte er sich nicht seinem Schicksal ergeben. Er kämpfte sich zum zweiten Mal zurück ins Match, beim Break zum 4:3 kam dann auch öfter die geballte Faust. Da Thiem nicht vor Selbstvertrauen strotzt und noch wenig leicht von der Hand geht, gab er seinen Aufschlag aber postwendend wieder ab. Es ging ins Tiebreak und dort ähnlich weiter: Aus einer 5:2-Führung wird ein 5:5, gefolgt von einem Ass und Ruusuvuoris Doppelfehler.

"Nach einer wirklich harten Periode mit vielen Niederlagen habe ich mich durchgekämpft. Es war auch spielerisch Gutes dabei, nur meine Nerven muss ich noch besser kontrollieren", sagte Thiem, der nun im Achtelfinale auf Roberto Bautista Agut trifft. Der Spanier ist die Nummer 20 der Welt und, laut Papierform, die heuer bislang höchste Hürde für Thiem. Nun, so scheint es, liegt aber auch diese wieder im Bereich des Möglichen.