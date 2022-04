Dritter Sieg für ÖTV-Frauen bei King-Cup: 2:1 gegen Schweden

Mit einem Sieg im abschließenden Doppel haben Sinja Kraus und Melanie Klaffner den österreichischen Tennis-Frauen beim Billie Jean King Cup doch noch zum Sieg gegen Schweden verholfen. Das Duo drehte das Duell mit Caijsa Hennemann/Kajsa Rinaldo Persson nach 4:6,4:5-Rückstand und sorgte mit dem Punkt zum 2:1 für den dritten ÖTV-Erfolg im vierten Match in Serik (Türkei). Zuvor hatte auch Sinja Kraus gewonnen, Julia Grabher aber erstmals verloren.

Kraus und Klaffner avancierten damit zu den Matchwinnerinnen und wahrten die kleine Aufstiegschance. Sie schafften im zweiten Satz mit dem Rücken zur Wand stehend ein Break zum 5:5, machten gleich danach ein 15:40 bei eigenem Aufschlag wett und gewannen 4:6,7:5,6:0. Schweden musste auf seine zwei Top-300-Spielerinnen verzichten. Grabher (WTA-198.) kassierte nach drei Siegen im Duell mit Hennemann (374.) als Favoritin eine 6:7,5:7-Niederlage, Kraus (402.) hatte zuvor gegen Jacqueline Cabaj Awad mit 6:2,6:2 gewonnen.

Die Österreicherinnen haben damit den Klassenerhalt in der Europa-Afrika-Gruppe I gewahrt. Letzter Gruppengegner ist am Freitag Favorit Kroatien. Das Trio Petra Martic (60.), Ana Konjuh (64.) und Donna Vekic (108.) liegt in der Weltrangliste deutlich vor der bestplatzierten ÖTV-Spielerin. Gelingt dennoch ein Erfolg, geht es gegen den Zweiten der Gruppe A um den Aufstieg.