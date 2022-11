Ein bitterer Geburtstag für Boris Becker

Vor Weihnachten könnte aber die Tennislegende vorzeitig aus seiner Haftstrafe aus Großbritannien abgeschoben werden.

An seinem 55. Geburtstag am Dienstag werden die Gedanken von Boris Becker wohl auch in die Vergangenheit schweifen: Am 22. November 1992, also damals an seinem 25. Geburtstag, wurde der Deutsche in der randvollen Frankfurter Festhalle ATP-Weltmeister der Tennisprofis. Damals saßen zwölf Millionen Tennisfans vor den Fernsehgeräten. Mehr als bei der Gottschalk-Show vergangenen Samstag in Deutschland.

Den Sieg von Novak Djokovic am Sonntag wird "Bobele" diesmal im TV verfolgt haben. Wenn überhaupt. Denn Boris Becker sitzt im Huntercombe-Gefängnis ...