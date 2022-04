Ein Jungstar wandelt auf Nadals Spuren

Mit 18 Jahren und 11 Monaten ist Carlos Alcaraz der jüngste Spieler, der in Miami triumphieren konnte - und die Karriere hat erst begonnen.

Carlos Alcaraz trug noch Windeln, als Rafael Nadal vor 17 Jahren das Masters-Turnier in Monte Carlo gewann. Nadal stürmte anschließend zu einem noch viel größeren Triumph, zum ersten Mal gewann der bullige Mallorquiner in jener Saison auch die French Open unter dem Pariser Eiffelturm. Wohin der Weg von Alcaraz auf den allergrößten Tennis-Bühnen führen wird, ist noch ungewiss. Doch spätestens seit seinem souveränen Masters-Sieg am Sonntag in Miami (7:5, 6:4 gegen den Norweger Casper Ruud) wirkt es so, als ob ...