Ein royales Treffen mit dem Tenniskönig in Wimbledon

SN, drob

Es war wenige Tage vor den am Montag in London beginnenden All England Tennismeisterschaften in Wimbledon ein hochoffizieller Termin, der allen Beteiligten sichtlich Spaß machte. Bei einem Lokalaugenschein zur Ausbildung der Ballkinder des Traditionsturniers trafen sich Prinzessin Kate und der achtfache Wimbledon-Sieger Roder Federer auf dem berühmten Rasen. 1000 Kinder aus örtlichen Schulen werden jedes Jahr gecastet, 250 am Ende ausgewählt. "Das ist ein richtiges Training, ich bin beeindruckt", meinte der 41-jährige Schweizer, um gleich darauf ein paar Ballwechsel mit der Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William zu schlagen.

Mit der Qualifikation hat am Montag das Turnier in Wimbledon Fahrt aufgenommen. Gleich vier ÖTV-Spieler waren im Herrenbewerb im Einsatz. Im rein österreichischen Duell setzte sich Dennis Novak 6:3, 7:5 gegen Filip Misolic durch. Die Partien von Maximilian Neuchrist und Jurij Rodionov sind noch nicht beendet.

Juli Grabher hat am Montag in Bad Homburg den Auftakt in die Rasensaison verpatzt: Die Vorarlbergerin verlor gegen Lucia Bronzetti (ITA) 4:6, 1:6.