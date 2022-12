Eine Niederlage, aber gute Nachrichten für Dominic Thiem

Der Auftritt von Österreichs Tennisstar beim Schaukampf-Turnier in Saudi-Arabien war sportlich wertlos, kritisch gesehen sogar umstritten. Für die Australian Open erhält Dominic Thiem eine Wildcard.

Dominic Thiem hat die neue Saison mit einer Niederlage eröffnet, wird den Fehlstart aber aus mehreren Gründen leicht verschmerzen können. Einerseits handelt es sich beim Diriyah Tennis Cup um ein Schaukampf-Turnier. Zudem war das 8:10, 7:10 gegen Alexander Zverev in zwei Matchtiebreaks noch wenig aussagekräftig und schließlich hatte Thiem in Riad eine noch wichtigere, positive Nachricht erhalten: Er bekommt für die Australian Open, sollte er nicht doch noch in den Hauptbewerb rutschen, eine Wildcard.

Thiem scheint (noch) nicht ...