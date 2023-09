Emotionen statt Milliarden: Davis Cup zurück zu den Wurzeln?

Legendäre Länderkämpfe mit ausschließlich Heim- und Auswärtsmatches könnten ab 2025 ihr Comeback feiern.

Es hätte die große Revolution im Tennis werden sollen und wurde ein Rohrkrepierer. 2018 sicherte sich die von Fußballstar Gerard Piqué gegründete Investmentgruppe Kosmos beim Internationalen Tennisverband ITF die Vermarktungsrechte am Davis Cup. Drei Milliarden Dollar sollten in 25 Jahren ausgeschüttet werden. Der Modus wurde so verändert, dass nur die Qualifikationsrunde der Weltgruppe sowie die unteren Ligen in Heim- und Auswärtspartien ausgetragen wurden, die Gruppenspiele und das Finalturnier im November auf neutralem Boden - wie die Fußball-Endrunden. Doch nach nur fünf Jahren ist Kosmos mit Ende 2023 raus und der einst so prestigeträchtige Bewerb an die Wand gefahren - kaum Topstars, Zuschauer und Emotionen.

Wawrinka im Duell mit Piqué

So ist es wenig verwunderlich, dass in der aktuellen Weltgruppen-Gruppenphase nicht etwa ein Match, sondern ein Bild für die größte Schlagzeile sorgte. Gepostet von Stan Wawrinka, adressiert an Piqué und ITF mit den Worten "Vielen Dank". Das Bild zeigte ein leeres Stadion in Manchester, wo sich Frankreich und die Schweiz duellierten. Ein öffentlicher Hickhack zwischen dem Weltmeister und dem dreifachen Grand-Slam-Sieger folgte. Wawrinka, der 2014 mit Roger Federer vor 27.000 Fans im Fußballstadion von Lille gegen Frankreich im Davis Cup triumphierte, bekam von Fans und Kollegen viel Zuspruch.

Legendäre Länderkämpfe mit Muster, Skoff und Co.

Auch Österreich kann auf legendäre Davis-Cup-Begegnungen zurückblicken, allen voran sind die Partien von Thomas Muster, Horst Skoff und Co. gegen Schweden 1989 im Dusika-Stadion, gegen die USA 1990 im Happel-Stadion und gegen Deutschland 1994 in Unterpremstätten unvergessen. "Das ist einzigartig und macht den Davis Cup aus", sagt Österreichs Rekordnationalspieler Jürgen Melzer, der sich klar für die Rückkehr zum Heim- und Auswärtsmodus ausspricht. "Vielleicht im Zwei-Jahres-Rhythmus, dass trotz des dichten Turnierkalenders auch wirklich die Besten der Besten dabei sind", sagt der ÖTV-Kapitän, der glaubt, dass der Davis Cup ab 2025 wieder im ursprünglichen Format gespielt wird. Das hofft auch die jüngere Generation. Die Österreicher waren sich beim Länderkampf in Schwechat einig: Es gebe für einen Tennisprofi in der Mannschaft nichts Besseres, als vor Heimpublikum für seine Nation zu spielen.