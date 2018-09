Entscheidung über ÖTV-Aufstellung im Davis Cup am Mittwoch

Österreichs Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek versammelt derzeit seine Mannschaft für das Weltgruppen-Play-off gegen Australien in Graz. Als letzter Spieler wird Österreichs Tennisass Dominic Thiem Dienstagabend oder Mittwochfrüh erwartet. Jürgen und Gerald Melzer, Dennis Novak und Oliver Marach starteten am Dienstag in das Training. Dieses entscheidet über die Aufstellung für das Wochenende.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Novak hat derzeit gute Chancen auf den Davis-Cup