Erste Bank Open in Wien feiert die Rekordwoche

Zuschaueransturm und Medwedew prägten das Stadthallenturnier, das große Pläne hat.

Es war mit das Beste, was Tennis derzeit zu bieten hat, und es war von den Zuschauerzahlen her sogar das Beste, was Wien je erlebt hat. Erstmals wurde die 70.000er-Schallmauer an verkauften Karten durchbrochen. Als krönenden Abschluss lieferten sich am Sonntag noch Daniil Medwedew und Denis Shapovalov ein überraschend spannendes Finale, das der Russe 4:6, 6:3, 6:2 für sich entschied.

Auch da war, am fünften Tag in Folge, die Stadthalle mit rund 9500 Fans ausverkauft. "Das hat es ...