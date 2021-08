Fast wie vor Corona: Bühne frei für die US Open in New York

Bei den US Open werden trotz 1-G-Regel volle Stadien erwartet - schon im Erstrunden-Hit zwischen Stefanos Tsitsipas und Andy Murray. In puncto Impfpflicht spaltet sich der Tenniszirkus in zwei Lager.

SN/gepa Nur wer geimpft ist, bekommt Einlass ins Arthur Ashe Stadium, das größte Tennisstadion der Welt.