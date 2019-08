Federer bei US Open mühelos ins Achtelfinale

Roger Federer hat bei den Tennis-US-Open ohne Mühe das Achtelfinale erreicht. Der Schweizer setzte sich am Freitag in New York gegen den Briten Daniel Evans souverän mit 6:2,6:2,6:1 durch. Nächster Gegner des fünffachen US-Open-Gewinners (zuletzt 2008) ist entweder David Goffin (BEL-15) oder Pablo Carreno (ESP).

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Starker Auftritt von Roger Federer