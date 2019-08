Federer bei US Open weiter mit Mühe

Roger Federer steht bei den Tennis-US-Open zum 19. Mal in der dritten Runde. Wie in seinem Auftaktspiel leistete sich der Schweizer auch am Mittwoch mit einem 0:4 im ersten Satz einen Fehlstart. Am Ende besiegte der Weltranglisten-Dritte bei geschlossenem Dach den Bosnier Damir Dzumhur aber mit 3:6,6:2,6:3,6:4. Der Weltranglisten-Zwölfte Borna Coric trat nicht an (Rücken), Venus Williams verlor.

SN/apa (afp/getty) Federer besiegte Damir Dzumhur mit 3:6,6:2,6:3,6:4