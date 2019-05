Federer gab sich in Paris gegen Deutschen Otte keine Blöße

Rafael Nadal und Roger Federer haben sich am Mittwoch ohne Satzverlust in die dritte Runde der French Open gespielt. Nadal ließ auch dem zweiten deutschen Qualifikanten en suite, Yannick Maden, in Paris beim 6:1,6:2,6:4 keine Chance. Federer sparte beim 6:4,6:3,6:4 gegen den deutschen Lucky Loser Oscar Otte ebenfalls Kräfte für die spätere Turnierphase.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Souverän wie eh und je