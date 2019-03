Federer im Miami-Finale gegen Titelverteidiger Isner

Tennis-Star Roger Federer spielt am Sonntagabend um seinen vierten Titel in Miami. Der Schweizer hatte im Halbfinale gegen den 19-jährigen Kanadier Denis Shapovalov keine Probleme und siegte in 82 Minuten 6:2,6:4. In seinem 50. Masters-1000-Finale trifft Federer auf Titelverteidiger John Isner.

SN/APA (AFP)/MATTHEW STOCKMAN Federer besiegte den Kanadier Denis Shapovalov