Federer komplettierte in Shanghai Halbfinale

Roger Federer hat beim Masters-1000-Turnier in Shanghai das Halbfinale komplettiert. Der in China als Nummer 1 gesetzte Titelverteidiger bezwang am Freitag den als Nummer 5 gesetzten Japaner Kei Nishikori nach 1:51 Stunden mit 6:4,7:6(4). Der Schweizer trifft nun auf den Kroaten Borna Coric, der zuvor Thiem-Bezwinger Matthew Ebden (AUS) mit 7:5,6:4 ausgeschaltet hatte.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Federer spielt im Halbfinale gegen Coric