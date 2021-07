Federer lobt "außergewöhnlichen" Djokovic´

Der Weltranglistenerste ist in Wimbledon nur schwer zu stoppen. Das weiß auch der Rekordsieger.

Sie haben sich vor zwei Jahren, als Novak Djoković nach Abwehr von zwei Matchbällen triumphierte, eines der legendärsten Wimbledon-Endspiele geliefert und können auch heuer erst im Finale aufeinandertreffen: Roger Federer und Djoković sind beim prestigeträchtigsten Turnier der Welt wieder die Hauptdarsteller - wenngleich die Ausgangslage noch nie so unterschiedlich war. Denn während es eine große Überraschung wäre, würde der Serbe den Titel nicht holen, ist der Schweizer diesmal nur ein gefährlicher Außenseiter.

Dieser Rollenverteilung ist sich der Rekordchampion (acht Titel) bewusst, wenngleich er nach einem holprigen Turnierstart immer besser ins Turnier findet und im Achtelfinale beim 7:5, 6:4, 6:2 gegen Lorenzo Sonego keine Probleme hatte. Djoković seinerseits stellte am "Manic Monday", an dem alle Achtelfinalmatches der Damen und Herren gespielt wurden, beim 6:2, 6:4, 6:2 über den Chilenen Cristian Garín klar, über wen der Weg zum Titel führt. "Er spielt großartig und wird schwer zu schlagen sein. Er sieht hier wie der große Favorit aus, egal in welcher Runde", sagt Federer.

Der Nummer eins der Welt fehlen noch drei Siege zu seinem 20. Grand-Slam-Triumph, womit er zu seinen ewigen Rivalen Federer und Rafael Nadal aufschließen würde. Sogar der Golden Slam, der Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere sowie Olympia-Gold, scheint für den 34-Jährigen als ersten männlichen Profi der Geschichte durchaus realistisch. Und er macht kein Geheimnis draus, dass es auch die Rekorde sind, die ihn antreiben. Das ist bei Federer anders. Es sei nicht die Rekordjagd, warum er im Alter von fast 40 Jahren noch kein definitives Karriereende ins Auge gefasst habe: "Ich mache mein eigenes Ding."

Unabhängig vom Dreikampf der Legenden um wohl ewige Bestmarken hat Federer nun in Wimbledon Djoković in höchsten Tönen gelobt. "Er verdient es. Er hat extrem hart gearbeitet. Es ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen, was er heuer wieder macht." Vor allem den Triumph von Djoković in Roland Garros, wo er im Halbfinale Sandplatzkönig Nadal und im Endspiel Stefanos Tsitsipas nach 0:2-Satzrückstand bezwungen hatte, bezeichnet Federer als "außergewöhnlich".

Während also Djoković weiterhin das Maß aller Dinge ist, kommen ihm auch die namhaftesten Herausforderer auf dem Weg ins Finale abhanden. Nadal oder Dominic Thiem waren gar nicht erst am Start. Tsitsipas verabschiedete sich gleich zum Auftakt. Und nun wartet im Viertelfinale nicht wie erwartet Andrej Rublew, sondern der Ungar Marton Fucsovics, der den Russen in fünf Sätzen eliminierte. Seine Hoffnung auf den ersten Grand-Slam-Titel musste zudem Alexander Zverev begraben. Der Deutsche unterlag dem Kanadier Felix Auger-Aliassime ebenfalls in fünf Sätzen.