Federer mühte sich ins Shanghai-Viertelfinale

Titelverteidiger Roger Federer ist am Donnerstag mit viel Mühe ins Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Wie in seinem Auftaktmatch gegen den Russen Daniil Medwedew wurde der Schweizer beim 6:3,2:6,6:4-Erfolg gegen den Spanier Roberto Bautista Agut hart gefordert. Letztlich stellte der Weltranglistenzweite ohne spielerische Brillanz im Head-to-Head auf 8:0.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO Nächster Gegner Federers ist der Japaner Kei Nishikori