Federer verzichtet auf eine Teilnahme in Paris-Bercy

Tennis-Star Roger Federer verzichtet auf eine Teilnahme am dieswöchigen Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy. Der 38-jährige Schweizer will sich nach seinem zehnten Triumph am Sonntag in Basel auf die ATP-Finals in knapp zwei Wochen in London konzentrieren. Zehn Turniersiege an einem Ort hatte Federer davor nur in Halle gefeiert.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Der straffe Turnierkalender kostet Kraft