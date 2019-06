Roger Federer ist bei den French Open weiter im Eiltempo unterwegs. In 102 Minuten schaffte der Schweizer mit 6:2,6:3,6:3 gegen den Argentinier Leonardo Mayer den Einzug in das Viertelfinale, er hat bis jetzt noch keinen Satz abgegeben. Auf den Tennis-Weltranglisten wartet nun entweder Landsmann Stan Wawrinka oder der Grieche Stefanos Tsitsipas. Federer spielt erstmals seit 2015 wieder in Paris.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Nächster souveräner Auftritt von Roger Federer