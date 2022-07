Filip Misolic nützt Dominic Thiems große Bühne in Kitzbühel

Der 20-Jährige, Österreichs neue Tennis-Aktie, steht bei seinem ATP-Debüt nach einer beeindruckenden Vorstellung im Viertelfinale.

Bevor Dominic Thiem und Sebastian Ofner am Mittwoch um einen Platz im Viertelfinale von Kitzbühel spielten, hatte der Sandplatzklassiker schon viel zu bieten. Filip Misolic hat mit dem Sieg über Pablo Andújar auch in seinem zweiten Match auf der ATP-Tour gezeigt, dass er künftig - und vielleicht auch diese Woche noch - das österreichische Tennis mitprägen will.

Natürlich waren es wieder Thiem sowie die Brisanz des österreichischen David-gegen-Goliath-Duells, die für einen vollen Center Court sorgten. Die Bühne für ...