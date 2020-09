French Open 2020: Die außergewöhnlichen "Winteroutfits" der Tennis-Stars

Aufgrund der Coronakrise finden die French Open in Paris in diesem Jahr erst im Herbst statt. Die niedrigen Temperaturen in Frankreich zwingen die weltbesten Spielerinnen und Spieler zu einer ungewöhnlichen Wahl der Kleidungsstücke. Die SN geben einen Überblick über die ausgefallensten Outfits in der ersten Runde des größten Sandplatzturniers der Welt.

SN/afp Victoria Asarenka (rechts) fertigte Danka Kovinić aus Montenegro locker in zwei Sätzen ab. Die Athletinnen haben beim diesjährigen Turnier im Herbst mit niedrigen Temperaturen zu kämpfen. Asarenka betrat das Spielfeld sogar mit einer pinken Winterjacke.

Die French Open haben am Sonntag gleich mit einigem Unbehagen begonnen. Denn das befürchtete Herbstwetter zeigte sich schon am Eröffnungstag des mit 38,41 Mio. Euro dotierten Tennis-Major-Turniers in Paris. Leichter Regen und nur 8 Grad. Temperaturen, die es hin und wieder auch in der Frühlings-Ausgabe des Sandplatz-Klassikers gegeben hatte, werden in der wegen Corona um rund vier Monate verschobenen Edition wohl eher die Regel werden. Vor allem auf den Außenplätzen sind die Herausforderungen für Spielerinnen und Spieler groß. Nur über dem Court Philippe Chatrier gibt es ein Dach, so dass im größten Stadion in Roland Garros unabhängig vom Wetter gespielt werden kann. Die Wetterprognose für die nächsten zwei Wochen in Paris verheißt nichts Gutes. Die Temperaturen übersteigen nur selten die 15-Grad-Marke. Darüber hinaus ist vor allem in der ersten Turnierwoche immer wieder mit Regenschauern zu rechnen. SN/AFP Victoria Asarenka aus Weißrussland setzte nicht nur mit ihrer Leistung, sondern auch mit ihrem knalligen Outfit ein Statement. SN/gepapictures Die Tschechin Petra Kvitová absolvierte ihre Erstrundenpartie in einem pinken Pullover ihres Ausrüsters Nike. Die zweifache Wimbledon-Siegerin setzte sich gegen Océane Dodin souverän in zwei Sätzen durch. SN/gepapictures Gewohnt außergewöhnlich ist das Outfit von Serena Williams. Die US-Amerikanerin besiegte auf dem Weg zu ihrem 24. Major-Titel im Einzel Landsfrau Kristie Ahn 7:6, 6:0. SN/AFP Schwester Venus Williams trug bei ihrem Auftaktmatch zusätzlich eine Weste. Nach einer Zwei-Satz-Niederlage gegen die Slowakin Anna Schmiedlová ist das Turnier für Williams aber bereits beendet. SN/gepapictures Diesmal ganz in Schwarz: Nach seinem Sieg bei den US Open entschied sich Dominic Thiem in Paris für ein einfarbiges Outfit. Ein langärmliges Unterziehleibchen schützt den Österreicher vor den kühlen Temperaturen im Herbst. Zum Auftakt besiegte Thiem den Kroaten Marin Čilić souverän in drei Sätzen. SN/gepapictures Außenseiter Márton Fucsovics versuchte sein Glück gegen den Russen Daniil Medwedew in einem schwarzen, langärmligen Outfit. Der Ungar schaffte mit einem Vier-Satz-Sieg die Sensation. SN/gepapictures Gegen den Trend: Rafael Nadal scheinen die kühlen Temperaturen bei seinem Lieblingsturnier nicht zu beschäftigen. In hochsommerlicher Kleidung fertigte der zwölfmalige French-Open-Sieger Jahor Herassimau aus Weißrussland zum Auftakt locker in drei Sätzen ab. SN/gepapictures Bereits 2018 sorgte Serena Williams bei den French Open mit einem hautengen Ganzkörperanzug für Aufsehen. „Ich wollte immer eine Superheldin sein, in diesem Catsuit fühle ich mich so“, sagte die US-Amerikanerin damals. Bei den Veranstaltern kam die Kleiderwahl nicht gut an. Der Catsuit wurde verboten. Quelle: SN