Dominic Thiem muss im Duell der Freunde gegen Diego Schwartzman wieder ans Limit. "Der Tank ist nicht mehr voll", sagt Österreichs Tennnisstar, der im Paris-Viertelfinale dennoch Favorit ist.

Spätestens seit Sonntagabend ist Dominic Thiem im Grand-Slam-Modus angekommen. Nach drei souveränen Siegen lieferte sich Österreichs Tennisstar bei den French Open einen unerwarteten Fünfsatz-Krimi (6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3) mit Frankreichs Newcomer Hugo Gaston. Und schon am Dienstag (live im Ticker auf www.sn.at) braucht es im Viertelfinale womöglich einen weiteren Kraftakt gegen den Argentinier Diego Schwartzman, um sein fünftes Halbfinale in Serie perfekt zu machen. Dort würde im Schlager am Freitag laut Papierform Rafael Nadal warten, der vom 19-jährigen Südtiroler ...