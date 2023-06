French Open hieven Sebastian Ofner in eine neue Dimension

ATP-Tour und Grand-Slam-Verdienst werden zum neuen Alltag von Sebastian Ofner. Roland Garros soll nicht sein Höhepunkt bleiben.

So unerwartet Sebastian Ofners Erfolgslauf bei den French Open auch war, so klar war der Steirer letztlich davon entfernt, als erster Qualifikant in diesem Jahrtausend ins Viertelfinale einzuziehen. Stefanos Tsitsipas zeigte Ofner mit 7:5, 6:3, 6:0 die Grenzen auf, die Luft bei Ofner war draußen. Wer mag es ihm nach sieben Spielen in zwei Wochen auch verdenken? Am Ende steht der größte Erfolg in seiner bis dato von vielen Unwägbarkeiten geprägten Karriere, die künftig sehr viel mehr zu bieten hat.

