Für Dominic Thiem steht heuer noch viel auf dem Spiel

Österreichs Tennisstar hat sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris für den Hauptbewerb qualifiziert. Um auch bei den Australian Open im Jänner im Hauptbewerb zu stehen, wäre ein Sieg gegen Stan Wawrinka in Paris von großer Bedeutung.

Retten, was noch zu retten ist - unter dieser Prämisse geht Dominic Thiem in seine letzten zwei Turnierwochen des Jahres. Nach einer brutal zähen Saison hat Österreichs Tennisstar die Top 100, den Hauptbewerb bei den Australian Open, im Jänner als "Mindestziel" ausgegeben. Rund 40 Punkte fehlen ihm, mit zwei Siegen in der Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy machte der 30-Jährige die ersten zwei kleinen Schritte. Thiem besiegte den Italiener Lorenzo Sonego (ATP-Nummer 52) 6:1, 3:6, 7:5 und den Australier Christopher O'Connell (61) 6:4, 6:3. Am Montag geht es im Hauptbewerb weiter, dort wartet mit Stan Wawrinka (45) eine weitere durchaus lösbare Aufgabe. 25 Punkte hat Thiem sicher, weitere 20 würde ein Erstrundensieg bringen. In Runde zwei bekommt es der Sieger des Duells der Grand-Slam-Sieger mit Holger Rune (6) zu tun.

Sebastian Ofner hofft noch auf Lucky Loser

Indes neigt sich für Sebastian Ofner (44) die mit Abstand erfolgreichste Saison seiner Karriere dem Ende zu. Der Steirer kann 2024 sogar in den Top 40 abschließen, muss diesen Versuch aber - sofern er in Paris nicht als Lucky Loser in den 64er-Raster rutscht - auf kommende Woche in Sofia verschieben. In Paris verlor Ofner im Quali-Finale gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp (65) 6:7(7), 2:6.