Für Dominic Thiem ist der erste Titel seit 2020 "Pflicht"

Um in der Weltrangliste von Position 72 nicht abzurutschen, muss Österreichs Tennisstar das ATP-Challenger-Turnier in Bratislava gewinnen. Lukas Neumayer kämpft in den kommenden Wochen in Südamerika um die Top-200.

Seit seiner Handgelenksverletzung und insgesamt seit mehr als drei Jahren, als er bei den US Open 2020 triumphierte, wartet Dominic Thiem auf einen Turniersieg - auch auf Challenger-Ebene. Diese Woche in Bratislava ist Österreichs Tennisstar als Weltranglisten-72. topgesetzt. Will er seine Position halten, ist der Titel Pflicht. Zwar gibt es dafür 125 Punkte, jedoch fallen ihm gleichzeitig 90 vom letztjährigen ATP-Halbfinale in Gijon aus der Wertung. Maximal schreibt Thiem diese Woche also nur 35 Punkte gut, was ihn knapp unter die Top-70 bringen würde. Sollte er am Dienstag gegen den Ukrainer Witali Satschko (ATP-Nummer 161) überraschend verlieren, würde Thiem auf Platz 90 zurückrutschen. Thiem ist jedenfalls klarer Titelfavorit, denn außer ihm sind beim Hallen-Hartplatzturnier in der slowakischen Hauptstadt nur drei weitere Top-100-Spieler am Start. Ebenso Filip Misolic (179) und Dennis Novak (196), der sich erfolgreich durch die Qualifikation spielte.