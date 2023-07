Für Dominic Thiem und Co. gibt es eine Luftbrücke von Wimbledon nach Salzburg

Plus

Plus

Plus

Vom Grand-Slam-Turnier nach Oberpullendorf und weiter zum ATP-Challenger in Salzburg? Auf Sebastian Ofner und Dennis Novak könnten bei einem Erstrunden-Aus in London überhaupt drei Turniere in zwei Wochen warten.

BILD: SN/OTS Das Auftaktmatch von Sebastian Ofner in Wimbledon wurde auf Mittwoch vertagt.