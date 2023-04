Für Dominic Thiem war das Wetter der erste Härtetest in München

Österreichs Tennisstar steht nach einem Kurzauftritt im Achtelfinale. Bis dahin warten Trainingseinheiten und ein Besuch beim FC Bayern in der Champions League.

Dominic Thiem ist seiner Favoritenrolle zum Auftakt des ATP-250-Turniers in München gerecht geworden. Österreichs Tennisstar holte gegen Constant Lestienne Satz eins mit 6:3, als der Franzose verletzt aufgab. Ein Härtetest war es nur aufgrund der äußeren Bedingungen, doch schon am Donnerstag im Achtelfinale sollte mit Marc-Andrea Hüsler eine etwas größere Herausforderung warten.

Der erste Satz war bei nasskalten zehn Grad und tiefem Terrain von sechs Aufschlagverlusten in neun Games geprägt. Thiem führte 3:1, Lestienne glich aus, danach war der Niederösterreicher aber ungefährdet. Im ersten Spiel des zweiten Durchgangs gab der Franzose, Nummer 83 der Welt, unvermittelt auf und deutete dabei auf seine linke Wade. Offensichtliche Probleme waren zuvor bei Lestienne nicht festzustellen, weshalb auch Thiem ziemlich erstaunt war über das abrupte Ende. "Ich bin sehr glücklich, in der zweiten Runde zu sein. Es war ein überraschendes Ende. Nicht die Art und Weise, wie ich es mir wünsche, aber es ist doch ziemlich kalt, so müssen die Zuschauer wenigstens nicht länger ausharren", sagte Thiem mit einem Augenzwinkern.

Im Achtelfinale am Donnerstag wartet Hüsler

Er freue sich nun umso mehr auf das nächste Match. Da wartet der Schweizer Hüsler, Nummer 63 der Welt. Eine abermals durchaus machbare Aufgabe, der Schweizer ist heuer noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Für Thiem gibt es freilich noch genügend Bereiche zu verbessern. Und so ging es wie schon nach dem Doppel am Montag und auch bereits nach dem Aus in Monte Carlo direkt vom Center Court auf den Trainingsplatz. Einmal öfter arbeitete der 29-Jährige mit Neo-Trainer Benjamin Ebrahimzadeh an seiner Vorhand.

Akribische Einheiten stehen auch am Mittwoch auf dem Programm, ehe es zur Ablenkung dann in die Allianz Arena geht. Das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und Manchester City lässt sich Fußballfan Thiem nicht entgehen.

München ist jetzt wichtiger als die French Open

Die Nachricht, dass er bei den French Open als aktueller Weltranglisten-101. vorerst nicht im Hauptbewerb steht, dürfte Thiem unbeeindruckt aufgenommen haben. Denn einerseits hat er als Dritter der Warteliste sehr gute Chancen, dass er nach zu erwartenden Absagen noch einen Startplatz erhält. Außerdem ist der ehemalige Weltranglistendritte als zweifacher Finalist auch ein Kandidat für eine Wildcard. Viel bedeutender ist, dass sich Thiem bis dahin möglichst seiner Topform nähert. Gegen Hüsler hat er dazu am Donnerstag die nächste Chance, ehe es im Viertelfinale aller Voraussicht nach zur großen Bewährungsprobe gegen den als Nummer zwei gesetzten Taylor Fritz, Nummer zehn der Welt, kommen würde. Am Mittwoch erstmals im Einsatz ist neben dem österreichischen Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler auch Lokalmatador Alexander Zverev. Fritz und der topgesetzte Däne Holger Rune greifen am Donnerstag ins Turnier ein.

