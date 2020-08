Gemischte Gefühle für Dominic Thiem vor den US Open

Auf Österreichs Tennis-Ass warten in New York ungewöhnliche Bedingungen. Der 26-Jährige könnte aber einer der Profiteure werden.

Es ist für Dominic Thiem ein Sprung in trübes Wasser. Die Ungewissheit ist allgegenwärtig. Das trifft auf alle Tennisprofis zu, die sich ab heute, Montag, den US Open 2020 in New York stellen. Nur einer weiß, dass er bereit ist: Novak Djokovic gewann als großen Test das ATP-1000-Masters, das von Cincinnati als Coronatestlauf in den "Big Apple" verlegt wurde. Der Djoker hat in der bisher brachliegenden Saison 2020 noch kein Match verloren - einzig der 26-jährige Österreicher hat den serbischen ...