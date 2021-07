Generalproben für Kitzbühel sind missglückt

Dennis Novak verliert im Gstaad-Achtelfinale gegen Aufsteiger Casper Ruud, zeigt vor dem Heimturnier aber einen leichten Aufwärtstrend.

Im Achtelfinale war für Österreichs Vertreter auf der ATP-Tour in dieser Woche Endstation. Dabei waren Sebastian Ofner und Dennis Novak knapp dran, ein Ausrufezeichen zu setzen. Beim Hartplatz-Turnier im mexikanischen Los Cabos unterlag Ofner, der zum Auftakt im ÖTV-Duell Jurij Rodionov bezwungen hatte, dem Australier Jordan Thompson 6:3, 4:6, 5:7. Ofner, der bis zu den US Open in Übersee bleibt, verpasste damit sein bestes Abschneiden auf der ATP-Tour seit seinem Semifinaleinzug 2017 in Kitzbühel.

Ebendort schlägt kommende Woche ...