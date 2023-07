Gewitter stoppt Lukas Neumayer im Salzburger Volksgarten

Das Achtelfinale des Lokalmatadors wird unterbrochen und am Donnerstag bei 5:4 für Facundo Bagnis fortgesetzt. Während damit alle vier Österreicher im Einsatz sind, strauchelte ein weiterer Titelfavorit.

Nach der Hitzeschlacht am Dienstag meinte es der Tennis-Wettergott bis am Abend gut mit den Salzburg Open, der Achtelfinale-Schlager aber musste dann nach einem Wolkenbruch vertagt werden. Lukas Neumayer präsentierte sich bis dahin in Bestform und lieferte sich bis dahin mit Facundo Bagnis ein Duell auf Augenhöhe. Bei 4:5, 15:0 und Aufschlag Neumayer wird die Partie am Donnerstag im zweiten Match nach 11.00 Uhr fortgesetzt.

Als zweiter von vier Österreichern geht der 20-jährige Radstädter gegen den Argentinier, der in der Weltrangliste als 126. rund 150 Plätze vor Neumayer liegt und im Vorjahr am STC Dominic Thiem ausgeschaltet hatte, auf dem Center Court in die Verlängerung. Schon zuvor ist Filip Misolic (ATP-Nr. 141) gegen Manuel Guinard (FRA/344) an der Reihe. Nach Neumayer trifft Jurij Rodionov (ATP-Nr. 188) auf Nerman Fatic (BIH/228).

Den rot-weiß-roten Großkampftag beschließt dann Sebastian Ofner. Der Steirer wird von Dennis Novaks Bezwinger Lukáš Klein (SVK/152) gefordert. Die Nummer 72 der Welt ist damit auch schon der am höchsten gereihte verblieben Profi im Turnier. Denn nach Roberto Carballes Baena (ESP/57) zum Auftakt erwischte es am Mittwoch im Achtelfinale auch die Nummer zwei des Turniers, den Peruaner Juan Pablo Varillas (63).

Im Doppel stehen fünf Österreicher, darunter Neumayer mit Maximilian Neuchrist, im Viertelfinale. Die Wetterprognosen für Donnerstag sind vielversprechend.