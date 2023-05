Grabher beim WTA-1000-Turnier von Rom in der dritten Runde

Die Vorarlbergerin Julia Grabher steht beim WTA-1000-Tennisturnier von Rom in der dritten Runde. Ein am Freitag eingefahrener 7:6(4),5:7,6:3-Sieg gegen die Schweizerin Jil Teichmann bedeutet einen der größten Erfolge von Österreichs aktueller Nummer eins auf der Tour. In der ersten Runde hatte sich Grabher gegen die Italienerin Nuria Brancaccio mit 6:4,3:6,6:2 durchgesetzt. Um den Einzug ins Achtelfinale geht es gegen Lisa Pigato (ITA) oder Darja Kasatkina (RUS-8).

BILD: SN/APA/AFP/OSCAR DEL POZO Julia Grabher in Rom in der Runde der letzten 32/Archivbild

Grabher begann gegen die Nummer 26 des Millionen-Events unerschrocken und mit einem Break. Teichmann schlug zum 3:3 zurück, danach ging es in das von Grabher beherrschte Tiebreak. Der zweite Satz wurde über den Rückschlag entschieden. Dreimal nahm die ÖTV-Athletin der Eidgenossin das Service ab, doch das reichte nicht. Denn den Aufschlagverlust zum 5:6 machte Grabher nicht mehr wett. Sie blieb aber dran, schaltete ab dem Stand von 3:3 einen Gang höher und war nach 2:51 Stunden weiter. Grabher machte sich mit 13 Doppelfehlern das Leben schwer, Teichmann wusste das bei acht vergebenen Breakchancen nicht zur Genüge auszunutzen. Die Statistik zeigt auch, dass die Weltranglisten-89. in den besonders wichtigen Momenten eher da war. Sie wird am Montag erstmals unter den Top 75 der Weltrangliste stehen. Im Endeffekt erhöhte die vor dem Turnier angeschlagen gewesene Grabher im Head-to-Head mit der Ranking-58. auf 2:0. Gegen Pigato und Kasatkina hat sie noch nie gespielt.