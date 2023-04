Grabher besiegt in Charleston Chinesin Zhang

Juila Grabher hat erstmals eine Spielerin aus den Top 30 der Tennis-Weltrangliste besiegt. Die 26-jährige Vorarlbergerin gewann am Montag beim WTA-500-Turnier in Charleston/USA das Erstrundenspiel gegen die Chinesin Zhang Shuai mit 6:4,1:6,6:3 und damit erst ihr zweites Hauptrunden-Match auf der WTA-Tour in diesem Jahr. Zhang ist die Nummer 28 der Weltrangliste und war bei dem Sandplatzturnier in South Carolina an Nummer zehn gesetzt.

BILD: SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Grabher durfte endlich wieder auf der WTA-Tour jubeln

Fast genau drei Monate nach ihrem Erstrundensieg in Auckland am 2. Jänner durfte Grabher einen ihrer wertvollsten Siege bejubeln. "Der Sieg war wichtig fürs Selbstvertrauen und fühlt sich entsprechend gut an, jetzt gilt es den Schwung und die positive Energie mitzunehmen", schrieb Grabher auf Facebook. Die Nummer 89 der Weltrangliste holte sich dank zweier Breaks nach 33 Minuten Satz eins. Im zweiten Abschnitt gab Österreichs Nummer eins ihren Aufschlag zum 1:3 und danach auch den Satz klar ab. Im Entscheidungssatz war Grabher gegen die 34-jährige Chinesin aber stets am Drücker. Ein Break zum 3:1 und danach sichere Aufschlagspiele reichten zum Erfolg nach 1:35 Stunden. "Sie ist eine Spielerin, die sehr aggressiv auftritt und schnell auf die Punkte geht, darauf war ich zu Beginn gut eingestellt. Im zweiten Satz habe ich dann zu defensiv agiert und sofort die Rechnung präsentiert bekommen, aber ich habe mich rechtzeitig gefangen und wieder zu meinem Spiel gefunden", analysierte sie. In der zweiten Runde trifft Grabher auf die US-Amerikanerin Sachia Vickery, die ihre Landsfrau Kayla Day mit 6:4,6:2 bezwang. Gegen die 27-Jährige hat die Vorarlbergerin das bisher einzige Duell im Jänner 2022 in drei Sätzen verloren. Sinja Kraus bekommt es beim Sand-Turnier in Bogota nach überstandener Qualifikation voraussichtlich am Dienstag mit der als Nummer acht gesetzten Argentinierin Nadia Podoroska zu tun, die Argentinierin ist French-Open-Halbfinalistin 2020.