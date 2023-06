Grabher nähert sich in Weltrangliste als 55. den Top 50 an

Julia Grabher ist wieder etwas näher an die Top 50 der Tennis-Weltrangliste herangerückt. Die 26-jährige Vorarlbergerin machte trotz ihres Ausscheidens in der Auftaktrunde des WTA125-Turniers in Valencia einen Platz gut und ist auf Position 55 zu finden. Das ist ein Allzeit-Hoch von Österreichs Nummer eins, der aktuell eine Oberschenkelzerrung zu schaffen macht. Bei den Männern gab es für Österreichs beste Spieler keine Veränderung, Sebastian Ofner ist 81., Dominic Thiem 89.

BILD: SN/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Grabher klettert schön langsam den Top 50 entgegen

Neu in den Top Ten vertreten ist Frances Tiafoe als Zehnter. Der 25-Jährige schaffte als erst dritter Afroamerikaner nach Arthur Ashe und James Blake den Einzug in den Kreis der zehn besten Akteure der Welt. Tiafoe hatte am Sonntag in Stuttgart seinen dritten ATP-Tour-Titel gewonnen.