Grabher, Rodionov und Ofner in Madrid in 2. Qualirunde

Ein ÖTV-Trio hat seine Chancen auf den Einzug in den Hauptbewerb des Tennis-1000-Turniers in Madrid gewahrt. Julia Grabher setzte sich am Montag in der 1. Qualifikationsrunde gegen die Ex-Ranglisten-20. Ana Konjuh mit 6:4,7:6(4) durch. Die Weltranglisten-92. muss nun wie auch Jurij Rodionov und Sebastian Ofner noch eine Hürde meistern. Filip Misolic konnte die Euphorie seines Challenger-Gewinns nicht gewinnbringend ummünzen, er scheiterte.

Für Grabher geht es gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska, die von der Aufgabe ihrer Gegnerin profitierte. Rodionov war nach Startschwierigkeiten mit einem 2:6,6:2,6:4 gegen den Franzosen Laurent Lokoli erfolgreich. Er tritt nun auf den Deutschen Daniel Altmaier. Ofner hatte beim 6:3,6:1 gegen den Schweden Elias Ymer wenig Mühe. Sein Gegner stand noch nicht fest. Misolic unterlag dem im Ranking um 21 Plätze besser platzierten Italiener Matteo Arnaldi mit 1:6,4:6. Fix im Hauptfeld steht ÖTV-Star Dominic Thiem dank einer Wildcard. Dem Niederösterreicher winkt beim Sandplatz-Turnier ein Topduell mit Stefanos Tsitsipas. Dafür müsste Thiem aber am britschen Erstrundengegner Kyle Edmund vorbei. Im Doppel nicht dabei sind Alexander Erler/Lucas Miedler, die in München am Sonntag ihren zweiten Saisontitel sowie den vierten Karriere-Turniersieg holten. Erler steht deshalb in der Doppel-Rangliste als 36. so gut wie nie zuvor da, auch der zwei Positionen dahinter liegende Miedler darf sich über eine neue Bestmarke freuen. In der Saisonwertung, die für den Einzug in die ATP Finals maßgeblich ist, ist das Duo Zehnter.