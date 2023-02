Grabher schafft Qualifikation für WTA-1000-Turnier in Dubai

Julia Grabher hat die Qualifikation für das mit knapp 2,8 Mio. Dollar dotierte Hartplatzturnier von Dubai geschafft. Österreichs beste Tennisspielerin besiegte am Samstag in der zweiten und finalen Quali-Runde die Französin Kristina Mladenovic glatt mit 6:3,6:2 und steht damit im Hauptfeld des WTA-1000-Events. Dort trifft die Vorarlbergerin auf Leylah Fernandez. Gegen die Kanadierin hatte die 26-Jährige zuletzt im Jänner in Auckland eine bittere 0:6,1:6-Niederlage bezogen.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Die Vorarlbergerin trotzte einem grippalen Infekt

"Vor ein paar Tagen war nicht sicher, ob ich aufgrund eines grippalen Infekts überhaupt antreten kann. Umso mehr freut mich die Qualifikation für das WTA-1000er-Turnier, wo die komplette Weltspitze am Start ist", erklärte Grabher via Facebook. Gegen Fernandez werde sie "mit Sicherheit einen sehr guten Tag brauchen". Sollte ihr ein Sieg gelingen, würde in Runde zwei die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen warten.