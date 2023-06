Grabher und Kraus scheitern in Valencia schon zum Auftakt

Für Julia Grabher hat es beim auf Sand ausgetragenen WTA125-Tennisturnier in Valencia kein Erfolgserlebnis gegeben. Die als Nummer zwei gesetzte Vorarlbergerin musste am Dienstag im Erstrundenspiel gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro beim Stand von 3:6,1:2 wegen Oberschenkelproblemen aufgeben. Ebenfalls nicht mehr im Bewerb vertreten ist Sinja Kraus. Die 21-jährige Wienerin unterlag der 23-jährigen Argentinierin Maria Carle in 1:16 Stunden mit 4:6,2:6.

BILD: SN/APA/AFP/OSCAR DEL POZO Grabher wurde von einer Verletzung gestoppt

Grabher verabsäumte es damit, sich erstmals in die Top 50 der Weltrangliste zu spielen, aktuell liegt die 26-Jährige als 56. so gut wie nie zuvor. "Der Oberschenkel hat bereits früh im Spiel gezwickt, ich konnte ihr so nicht die Stirn bieten und wollte in Folge keinen größeren Schaden riskieren", verlautete Grabher via Facebook. Sie werde nun nach Österreich zurückkehren, um sich durchchecken zu lassen. "Nach den therapeutischen Schritten möchte ich so rasch wie möglich wieder volle Umfänge trainieren", sagte Österreichs Nummer eins. Kein Erfolgserlebnis gab es auch für die US-Amerikanerin Venus Williams auf Rasen in s-Hertogenbosch. Die mit einer Wildcard ausgestattete, siebenfache Grand-Slam-Siegerin verlor bei ihrem Comeback gegen die Schweizerin Celine Naef mit 6:3,6:7(3),2:6. Für die 42-jährige US-Amerikanerin war es der erste Einsatz seit Anfang Jänner in Auckland. In Nottingham sorgte die Ukrainerin Daria Snigur für eine große Überraschung, sie schaltete in der Auftaktrunde die auf Position zwei eingestufte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia mit 6:4,6:3 aus.