Großartiger Thiem zieht in das Halbfinale der ATP-Finals ein

Dominic Thiem besiegt bei den ATP-Finals in London auch Novak Djokovic. Dramatischer und hochklassiger hätte es nicht sein können.

Dominic Thiem hat seine Topform auch im zweiten Gruppenspiel bei den ATP Finals in London unter Beweis gestellt und dabei nach Roger Federer auch Novak Djoković in die Schranken gewiesen. Österreichs Tennisstar besiegte dank einer der besten Leistungen seiner Karriere die serbische Nummer zwei der Welt 6:7(5), 6:3, 7:6(5) und steht damit vorzeitig im Halbfinale. Nun wartet am DOnnerstag (15 Uhr) noch Matteo Berrettini. Djoković und Federer duellieren sich am Donnerstag (21 Uhr) um den zweiten Platz im Halbfinale.

"Er ist derzeit der Beste der Welt", hatte Thiem bereits geahnt, dass es gegen Djoković noch einmal schwieriger werden würde als es der Auftakt gegen Roger Federer gewesen war. Die Ausgangslage war nach Federers Sieg zuvor gegen Berrettini klar: Bei einem Sieg ist Thiem durch.

Und die beiden legten im Stile von Titelanwärtern los. Der Serbe agierte fehlerlos, brachte aussichtslos scheinende Bälle zurück und war offensiv stets zur Stelle. Thiem musste sich jeden Punkt erarbeiten und gab seinen Aufschlag zum 1:3 ab. Doch er konterte sofort und glich zum 3:3 aus. Spektakuläre Ballwechsel begeisterten die rund 17.000 Zuschauer in der O2-Arena. 1:04 Stunden Spannung, Unterhaltung und Klasse auf höchstem Niveau waren geboten, als sich Djoković das Tiebreak im ersten Satz 7:5 sicherte. Zahlreiche Winner-Geschosse von Thiem reichten gegen zwei (!) unerzwungene Fehler des 16-fachen Grand-Slam-Siegers knapp nicht.

Aber wer nun einen Einbruch von Thiem erwartete, irrte gewaltig. Wirkung zeigte eher der Serbe. Thiem ging 3:0 in Führung und spielte diese eindrucksvoll zum Satzausgleich nach Hause. Das Match bekam das, was es verdient hatte: Eine Entscheidung im 3. Satz. Wieder musste man sich die Frage stellen? Kann Thiem dieses Level durchspielen? Er beantwortete es zunächst auf seine Art mit Hochrisiko-Tennis, das voll aufging. Bei 3:1 war Thiem bereits auf der Siegerstraße, doch Djoković kam zurück. Dramatischer hätte dann die Entscheidung nicht sein können. Thiem servierte bei 6:5 auf den Sieg, ließ diese Chance aus. Dann lag er nach leichten Fehlern im Tiebreak schnell 0:3 und 1:4 zurück. Dann fasste er noch einmal allen Mut - 5:4. Mit einem Smash auf die Linie holte er sich den ersten Matchball, den er vermeintlich mit einem Ass verwertete. Doch laut der Video-Challenge fehlten Millimeter. Und dennoch durfte er sich dann nach mehr als drei Stunden feiern lassen.

Jedenfalls hat Thiem in dieser Woche die Chance das bisher beste Jahr seiner Karriere mit dem bisher größten Titel zu krönen. Großen Anteil an seiner Entwicklung hat Nicolás Massú, der seit Februar an der Seite des 26-Jährigen ist. Mit südamerikanischem Feuer und einer besonderen Leidenschaft ergänzt der zweifache Olympiasieger aus Chile das Thiem-Team. "Ich glaube, seit ich mit ihm zu arbeiten begonnen habe, hat er das ganze Jahr Energie und Motivation gehabt. Da war nur das Virus, das ihn in Cincinnati und bei den US Open gestoppt hat", sagt Massú.

Thiem sein ein Vorzeigeprofi, mit dem es einfach sei zu arbeiten. "Er ist sehr smart, hat einen guten Touch. Auf der Tour gibt es wenige so komplette Spieler wie ihn", sagt der 40-Jährige. Während Vorgänger Günter Bresnik für das technische Rüstzeug verantwortlich war, setzt Massú vor allem auf der taktischen und mentalen Ebene an, ist ihm offensichtlich hier eine große Stütze. "Du bist allein auf dem Court, du hast nicht wie im Fußball zehn andere neben dir. Alles beruht auf Selbstvertrauen", erklärt er.

Beim Ausblick auf 2020 sagt Massú ganz klar: "Normalerweise wird immer gefragt, wann er die French Open gewinnen wird, wann seinen ersten Slam. Für mich ist das Wichtigste, dass Dominic glücklich ist. Wenn er das ist, spielt er sein bestes Tennis. Man kann jeden Tag 20 Stunden trainieren, aber wenn du nicht glücklich bist, ist es so schwer, es auf dem Platz zu genießen und dein bestes Tennis zu zeigen." Thiem scheint derzeit einer der glücklichsten Menschen zu sein.

