Großer Name könnte nun beim Turnier in Salzburg fehlen

Richard Gasquet setzt in Wimbledon Erfolgslauf fort, sein Antritt beim Challenger-Turnier ist fraglich. Dennis Novak steht vor dem Aus.

Das wird die Veranstalter des Challenger-Tennisturniers in Salzburg freuen: Der frühere französische Top-Ten-Spieler Richard Gasquet kommt in guter Form in die Festspielstadt. Der 36-Jährige gewann am Donnerstag in der zweiten Runde von Wimbledon gegen Mackenzie McDonald (USA) mit 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Allerdings plagen den zweifachen Wimbledon-Halbfinalisten auch seit einigen Tagen Rückenprobleme. Sollte Gasquet in der dritten Runde gegen - voraussichtlich am Samstag - den schlagbaren Niederländer Botic van de Zandschulp gewinnen, dann wird er in Salzburg nicht antreten können. ...