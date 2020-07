Grünes Licht für die US Open? Zeichen stehen auf "Go"

Rekordzahlen in den USA zum Trotz wird das Grand-Slam-Turnier in New York allem Anschein nach stattfinden. Außer einem Superstar würden fast alle Spieler nach New York reisen. Mit gemischten Gefühlen, wie Spielervertreter Jürgen Melzer bestätigt.

SN/apa (afp) Die US Open würden ohne Zuschauer und für die Spieler in einer Blase stattfinden.