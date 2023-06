Günter Bresnik: Ein Loblied auf die Hartnäckigkeit im Tennis

Plus

Eine österreichische Bilanz der French Open: Wieso mich gerade die Erfolge von Sebastian Ofner und Julia Grabher so freuen, was ich ihnen zutraue und warum ich mit Ihnen nach wie vor wette, dass Dominic Thiem an die Weltspitze zurückkehrt.

Günter Bresnik

BILD: SN/GEPA Sebastian Ofner und Dominic Thiem traut Günter Bresnik heuer noch einiges zu. BILD: SN/GEPA Julia Grabher: Die Vorhand ist absolute Weltklasse, der Aufschlag noch nicht wirklich auf professionellem Niveau.