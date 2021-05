Günter Bresnik: "Einen Champion schreibt man nicht ab"

Was kann man Dominic Thiem bei den French Open zutrauen? Günter Bresnik erklärt, warum er seinen ehemaligen Schützling auch heuer, trotz der Schwächephase, zu den Favoriten zählt.

Nach der Trennung von Dominic Thiem und anschließenden finanziellen Streitigkeiten ist es zuletzt ruhig geworden um Günter Bresnik. Doch mit dem Tennisgeschehen in Österreich und jenem auf der ATP-Tour ist der internationale Toptrainer nach wie vor eng verbunden. Schließlich hat sich der 60-Jährige nicht nur dem Nachwuchs in seiner Akademie in der Südstadt verschrieben, sondern arbeitet mittlerweile auch mit Frankreichs Publikumsliebling Gaël Monfils sowie Österreichs Nummer zwei Dennis Novak. Wie er die beiden (zurück) in die Weltspitze führen will, aber ...