Günter Bresnik über Dominic Thiem: "Es gibt keinen Grund, warum er nicht wieder in die Top-10 kommen soll"

Der Macher von Österreichs Tennisstar ist trotz der langen Verletzungspause vom Potenzial seines Ex-Schützlings überzeugt. Bresnik zählt Thiem weiter zu den drei besten Spielern, sofern er fit wird und bleibt.

Dominic Thiem hat sein Comeback abermals um zumindest einen Monat verschoben. Österreichs Tennisstar wird nicht diese Woche beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells aufschlagen, sondern erst in der europäischen Sandplatzsaison, die am 10. April in Monte Carlo beginnt. Knapp zehn Monate hat Thiem dann infolge einer Handgelenksverletzung kein Match mehr bestritten. Wird er wieder zu alter Stärke zurückfinden? Sein ehemaliger Mentor Günter Bresnik ist davon überzeugt.

"Es gibt keinen Grund, warum er nicht wieder in die Top Ten kommen ...